У Львові судитимуть чиновника, обвинуваченого у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка спричинила трагедію

Справу чиновника міськради Львова Юрія Гольця з приводу пожежі у Грибовичах скерували до суду

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця департаменту Львівської міськради Юрія Гольця, підозрюваного у неналежному контролі за діяльністю ЛКП «Збиранка». Про це 16 лютого інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Слідчі поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника відповідного департаменту Львівської міської ради, якому підзвітне та підконтрольне ЛКП «Збиранка», за фактом вчинення службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено, що вказаний посадовець Львівської міської ради неналежно поставився до виконання своїх обов’язків щодо здійснення контролю за підпорядкованим підприємством. Зокрема, не забезпечив визначення відповідної стратегії розвитку підприємства в частині вжиття заходів до інженерної стійкості «тіла» Грибовицького сміттєвого полігону, тобто перешарування, ущільнення полігону, зміцнення його укосів тощо, а також загалом проведення на цьому підприємстві перевірок.

Як відомо, всі наведені порушення призвели до трагічних подій, а саме зсуву в травні 2016 року укосу Львівського міського полігону твердих побутових відходів, під завалами якого опинились та загинули троє працівників органів ДСНС України.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Як повідомлялося, начальнику управління житлового господарства Львівської міської ради Юрію Голецю оголосили підозру у справі трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Згодом начальника управління житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця затримали на хабарі у 80 тис. грн. Його було було взято під варту з визначенням застави у 2 млн грн. Ю.Голець вийшов на волю, сплативши заставу.

Раніше трьом посадовцям комунального підприємства «Збиранка» оголошено підозру в службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей на сміттєзвалищі у Львівській області.

Зазначимо, 29 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі загорілося сміття. Під час ліквідації пожежі під завалами опинилося і загинуло четверо людей – троє пожежників та один комунальник.