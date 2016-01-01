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    На Світлодарській дузі неспокійно: бойовики ведуть вогонь з мінометів

    • Вчора, 09:37
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    Обстріли в зоні АТО
    Обстріли в зоні АТО

    З півночі до ранку в зоні АТО було неспокійно

    Бойовики продовжують обстріли позицій українських сил АТО в районі Світлодарської дуги з мінометів 120-мм і 82-мм калібру. Про це повідомив керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

    «Нещодавно там (район Світлодарської дуги. - Ред.) були обстріли з 120-мм і 82-мм мінометів і іншого озброєння меншого калібру, практично все, що є на озброєнні бойовиків», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

    За його словами, на даний момент обстріли в цьому районі припинилися, а крайній обстріл був в районі Авдіївки.

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    «З півночі до ранку також було неспокійно. На цю хвилину вже є 5 обстрілів, почалися вони з обстрілів Золотого з гранатометів, потім по Новозванівці також стріляли з гранатометів і мінометів 120-мм і 82-мм, а також з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів знову ж таки в районі Луганського. Крайній обстріл, який нещодавно завершився, бойовики вели вогонь по Авдіївці з 120-мм і 82-мм мінометів, СПГ, АГС, РПГ, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Це відповідь на питання, коли запитують, що означає один обстріл», - сказав Матюхін.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

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