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    Зона АТО: сьогодні бойовики 9 разів відкривали вогонь

    • 20 Грудня, 18:14
    • Розсилка
    Зона АТО
    Зона АТО

    Більшість обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку

    У вівторок, 20 грудня, з нуля годин і до 18:00 бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

    Більшість з них – на Маріупольському напрямку. «З мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів різних систем – по Талаківці, а по Березовому – з гранатометів та озброєння БМП», - йдеться у повідомленні.

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    За даними штабу, на Луганському напрямку також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Сизе. 
    «А на Донецькому зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі», - інформує штаб АТО.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, дев'ятеро дістали поранення, восьмеро – контузію.

    Нагадаємо, українські бійці відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.

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