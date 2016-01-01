Зона АТО: сьогодні бойовики 9 разів відкривали вогонь

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Зона АТО

Більшість обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку

У вівторок, 20 грудня, з нуля годин і до 18:00 бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Більшість з них – на Маріупольському напрямку. «З мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів різних систем – по Талаківці, а по Березовому – з гранатометів та озброєння БМП», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Сизе.

«А на Донецькому зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі», - інформує штаб АТО.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, дев'ятеро дістали поранення, восьмеро – контузію.

Нагадаємо, українські бійці відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.