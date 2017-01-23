На Закарпатті оголошено карантин: епідемічний поріг перевищено у п'яти районах регіону

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Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою, більшість - діти

У Закарпатській області визначений епідемічний поріг захворювання на ОРВІ перевищений на 15%. Про це повідомляє ZIC.

За минулий тиждень із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров’я Закарпатської області звернулося 5 тис. 244 особи, захворюваність становить 416,5 на 100 тис. населення. Захворілих у порівнянні з попереднім тижнем більше на 8%.

Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою, більшість діти. За минулий тиждень хворих дітей стало на 11% більше. Кількість захворілих по інших вікових групах перебуває на рівні минулого тижня.

Крім того, в області зареєстровано 23 випадки грипу. Епідемічний поріг перевищений в 5 районах: Великоберезнянському, Міжгірському, Виноградівському, Ужгородському районах та в самому місті Ужгород.

У Тячівському, Рахівському, Свалявському районах показники захворюваності знаходяться на рівні порогових значень. В інших адмінтериторіях показники нижче порогових рівнів.

Відтак, з метою попередження інтенсивного поширення респіраторних інфекцій у дитячих організованих колективах призупинено навчально-освітній процес у 55 навчальних закладах Перечинського та Великоберезнянського районів, – інформують в прес-центрі управління охорони здоров′я Закарпатської області.

Нагадаємо, з 26 грудня в Івано-Франківську оголошено карантин у зв’язку з високою захворюваністю на ГРВІ та грип.