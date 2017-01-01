На Закарпатті стрімко піднімається рівень води: затопило дорогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото прес-служби Закарпатської ОДА

Через потепління в регіоні спостерігаються підтоплення

У Закарпатській області через потепління і танення снігу на високогір'ї в головних річках продовжує підніматися рівень води. В Ужгородському районі стався перелив через дорогу місцевого значення. Про це повідомили на сайті прес-служби глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

«Станом на 11:00 суботи 25 лютого в річці Латориця найбільший підйом води зафіксовано в Ужгородському районі - до 60 сантиметрів. Між селами Великі Геєвці і Тисаагтелек (Тисянка) річка вийшла з берегів і переливається через дорогу місцевого значення. Рух автомобілів утруднено, але не припинено. До кінця дня вода в Латориці може піднятися ще на 10 сантиметрів», - йдеться в повідомленні.

Також у Закарпатській ОДА зазначили, в річці Боржава вода піднялася на 1 метр, в річці Тересва - на 50 сантиметрів, в річці Уж до кінця дня очікується підйом води до 70 сантиметрів без виходу на заплаву. В річці Тиса підйом рівня води становить 2 метри, паводкова хвиля пішла на територію сусідньої Угорщини, підтоплення сільгоспугідь і домогосподарств немає.

Як повідомлялося раніше, загальна сума збитків від паводку на Закарпатті сягає понад 6 мільйонів гривень.

Читайте також інтерв'ю з Геннадієм Москалем: Або ми воюємо, або ми торгуємо. Одне з двох, мусимо вибрати!