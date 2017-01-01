В Харкові чоловік вистрибнув з найвищої точки колеса огляду

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Фото з місця події

Від отриманих травм чоловік помер на місці

Сьогодні у Харкові в парку Горького на вулиці Сумській 66-річний чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни атракціону «Колесо огляду».

У повідомленні на сайті поліції Харківської області зазначається, що від отриманих травм чоловік помер на місці.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронцям о 16:20. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків та оглянула місце події.

Один з очевидців розповів поліцейським, що пенсіонер був у кабінці сам і вистрибнув з найвищої точки атракціону.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою «самогубство» Кримінального кодексу України.

До слова, сьогодні у Харкові патрульні врятували 13-річну дівчинку, яка також хотіла скоїти самогубство.

«Главком» також повідомляв, що п’ятого березня в Харкові підлітка під час гри у футбол придавило футбольними воротами, внаслідок чого юнак загинув.