НАБУ готує перші підозри за результатами перевірки е-декларацій

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Фото: Уніан Директор НАБУ Артем Ситник

Артем Ситник анонсував найближчими днями першу підозру в скоєнні корупційного правопорушення

Національне антикорупційне бюро України готує перше повідомлення про підозру за підсумками перевірок електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це на зустрічі зі студентами повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«Зараз перші справи, які були зареєстровані за електронними деклараціями, ми зараз вже підводимо до підозр. Є вже одна справа, найближчими днями ви про неї почуєте. Оскільки там узгоджується вже підозра особі, яка підозрюється в скоєнні корупційного правопорушення», - сказав він.

Як повідомлялося, НАБУ отримало повний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Наразі детективи бюро здійснюють розслідування у понад 40 провадженнях, розпочатих, у тому числі, за результатами перевірки електронних декларацій.

Джерело: УНН