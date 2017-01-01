НАБУ отримало висновки Міністерства охорони здоров’я про діагнози Насірова

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Фото УНІАН

У Ситника отримали інформацію про лікування Насірова у «Феофанії»

НАБУ отримало висновки спецкомісії Міністерства охорони здоров’я про те, з якого приводу, як і з яким діагнозом відстороненому від обов'язків голови Фіскальної служби Роману Насірову надавали допомогу в лікарні «Феофанія» на початку березня. Про це у Facebook повідомила прес-служба відомства.

Раніше у зв'язку з розбіжностями щодо встановлених діагнозів Насірова бюро звернулося до Міністерства охорони здоров'я із проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у «Феофанії».

Про результати експертизи не повідомляється.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Прокурори наполягали на заставі у розмірі 2 млрд гривень.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.