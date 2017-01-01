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    НАБУ отримало висновки Міністерства охорони здоров’я про діагнози Насірова

    • Сьогодні, 11:53
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    Фото УНІАН

    У Ситника отримали інформацію про лікування Насірова у «Феофанії»

    НАБУ отримало висновки спецкомісії Міністерства охорони здоров’я про те, з якого приводу, як і з яким діагнозом відстороненому від обов'язків голови Фіскальної служби Роману Насірову надавали допомогу в лікарні «Феофанія» на початку березня. Про це у Facebook повідомила прес-служба відомства.

    Раніше у зв'язку з розбіжностями щодо встановлених діагнозів Насірова бюро звернулося до Міністерства охорони здоров'я із проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у «Феофанії».

    Про результати експертизи не повідомляється.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Прокурори наполягали на заставі у розмірі 2 млрд гривень.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

    16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

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