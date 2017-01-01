Нацбанк купив на аукціоні понад $30 млн

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Купівля валюти

Проведення валютного аукціону було оголошено із обсягом до 50 млн дол

У п’ятницю, 19 травня, під час проведення аукціону з купівлі валюти Національним банком України було придбано 30,6 млн дол. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 38,10 млн дол., з яких НБУ придбав 30,6 млн дол.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,365 грн/дол., максимальний — 26,38 грн/дол., та середньозважений — 26,3787 грн/дол.

Зазначимо, проведення валютного аукціону було оголошено із обсягом до 50 млн дол.

Як повідомлялося, станом на 1 травня, міжнародні резерви України становили 17,175 млрд дол. США (в еквіваленті).

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Джерело: УНН