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    Нацбанк купив на аукціоні понад $30 млн

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    Купівля валюти
    Купівля валюти

    Проведення валютного аукціону було оголошено із обсягом до 50 млн дол

    У п’ятницю, 19 травня, під час проведення аукціону з купівлі валюти Національним банком України було придбано 30,6 млн дол. Про це повідомила прес-служба НБУ.

    Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 38,10 млн дол., з яких НБУ придбав 30,6 млн дол.

    За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,365 грн/дол., максимальний — 26,38 грн/дол., та середньозважений — 26,3787 грн/дол.

    Зазначимо, проведення валютного аукціону було оголошено із обсягом до 50 млн дол.

    Як повідомлялося, станом на 1 травня, міжнародні резерви України становили 17,175 млрд дол. США (в еквіваленті). 

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    Джерело: УНН

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