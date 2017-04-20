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    Нацрада анулювала ліцензію телеканалу Шустера

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    Савік Шустер
    Савік Шустер

    Телеканал припинив мовлення 1 березня

    У четвер, 20 квітня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу 3S.tv (ТОВ «Телерадіокомпанія «Всесвітня інформаційна служба») за заявою самого телеканалу, який припинив мовлення 1 березня.

    ТОВ «ТРК «Всесвітня інформаційна служба» отримало ліцензію на супутникове мовлення в грудні 2014 року під запуск супутникового телеканалу Pravda Russian World Channel. Власником телекомпанії був голова «Савік Шустер студії» Павло Єлізаров. Він оголошував, що заплановані інвестиції в телеканал складуть 14,6 млн грн, а строк окупності проекту – 6 років. Контент для каналу мала виробляти «Савік Шустер студія», нагадує «Детектор медіа».

    У червні 2015 року партнером Павла Єлізарова із часткою 50% телекомпанії став телеведучий Савік Шустер, громадянин Канади. Тоді ж ТОВ «ТРК «Всесвітня інформаційна служба» переоформила свою ліцензію в Нацраді, змінивши назву запланованого до старту каналу Pravda Russian World Channel на 3S.tv.

    4 вересня 2015 року телеканал 3S.tv розпочав супутникове мовлення. Основою контенту каналу було ток-шоу «Шустер live» виробництва «Савік Шустер студії» і повтори старих випусків цього ток-шоу.

    Нагадаємо, в грудні 2016 року повідомлялося, що телеканал Шустера з 1 січня припиняє свою діяльність.

    Раніше Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-шоу «Шустер LIVE» Савіка Шустера.

    Як повідомлялося, в квітні 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював Шустеру право на роботу в Україні на посаді генерального директора ТОВ «СавікШустерСтудія» – телевізійного продакшну, який виробляв суспільно-політичне шоу «Шустер LIVE». Рішення було прийнято на підставі нібито недостовірної довідки про несудимість.

    Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка оприлюднили заяву, в якій назвали дії влади неправомірними і кваліфікували їх як прояви правової цензури.

    12 липня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про незаконність анулювання Київським міським центром зайнятості дозволу на працевлаштування Шустера.

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