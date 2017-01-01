Нацрада анулювала ліцензію телеканалу UBR
- Сьогодні, 19:17
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Телеканал припинив мовлення із 1 січня 2017 року
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України задовольнила клопотання ТОВ «ЄС продакшен груп» щодо анулювання ліцензії на супутникове мовлення телеканалу «UBR». Відповідне рішення ухвалено регулятором 12 січня, повідомляє прес-служба Нацради.
Компанія зобов’язана повернути ліцензію на мовлення протягом десяти днів із дати ухвалення цього рішення.
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Як було повідомлено раніше в офіційному листі телеканалу, він припинив мовлення із 1 січня 2017 року.
Нагадаємо, співробітники телеканалу повідомляли, що UBR закрився через небажання інвестора фінансувати діяльність каналу.