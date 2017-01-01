Нацрада оштрафувала телеканал Ахметова за програму російського ТБ

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Трансляція програм російського телебачення

На телеканал «МТВ» накладено штраф у розмірі 84 тис. грн

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України застосувала до ТОВ «ТРО «Маріупольське телебачення» (логотип «МТВ») санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 84 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Нацради, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 6 квітня.

Національна рада отримала скаргу від ГО «Ініціативна група «Разом!» з наріканням на трансляцію 11 лютого в ефірі телеканалу «МТВ» передачі «Территория заблуждений» (випуск 58 від 01.04.2014, виробництво телеканалу Російської Федерації «РЕН ТВ»), яка, на думку заявників, має антидержавний зміст та створює умови для дестабілізації національної безпеки.

Позапланова перевірка цього мовника зафіксувала порушення абзацу четвертого та шостого частини другої статті 6, пункту є) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

У передачі «Территория заблуждений» виробництва телеканалу Російської Федерації «РЕН ТВ», простежується однобоке трактування історії України, нав`язується думка щодо неможливості існування України як держави, неможливості розриву зв’язків із Росією.

«Регуляторний орган визнав наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження у передачі, яка транслювалася в ефірі «МТВ», і наклав на мовника штраф у обсязі 25% від розміру ліцензійного збору, що становить, як зазначалося, 84 тис. грн. Мовник має сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня отримання рішення», - йдеться в повідомленні Нацради.

Телеканал МТВ належить холдингу Рината Ахметова «Метінвест».