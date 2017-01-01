Нафта впала в ціні до $50

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Нафта

Вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,37%

У середу, 22 березня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні впали в ціні до 50,77 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,37%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 47,34 долара за барель, втративши 1,82%.

Нагадаємо, у січні ОПЕК разом з іншими важливими нафтовидобувними країнами обмежила щоденний видобуток 9,8 мільйонами барелів. Після того, як наприкінці 2016 року нафтовидобувні держави домовилися про спільне обмеження видобутку, ціна «чорного золота» істотно зросла - до 54 доларів за барель нафти марки Brent.

Але останнім часом Саудівська Аравія - найважливіший виробник нафти у світі - значно збільшила видобуток «чорного золота», незважаючи на програму скорочення видобування. У лютому у королівстві видобували щодня приблизно на 263 300 барелів (у кожному барелі - 159 літрів) більше нафти, ніж до того. Про це йдеться в останньому щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). За цими даними, загальний видобуток картелю знову трохи перевищив позначку у 10 мільйонів барелів на день.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує дефіцит нафти і перебої з її поставками через три роки.