Нардеп Тетяна Донець позичила своєму співмешканцю майже 39 млн грн

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Тетяна Донець

Донець задекларувала за 2016 рік 7,048 млн гривень доходів

Депутат Верховної Ради від фракції «Народний фронт», заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Донець задекларувала за 2016 рік 7,048 млн гривень доходів і позичила 38,9 млн гривень депутату від НФ Денису Дзензерському. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, 2,5 тис. гривень доходу Донець становила зарплата, 3,3 млн гривень - дохід від відчуження нерухомості, а 1,7 млн гривень - дохід від надання майна в оренду. Вона задекларувала 2,6 млн доларів, 180 тис. євро і 325 тис. гривень готівкових коштів, 11 тис. доларів і 29 тис. євро на рахунках в Приватбанку, 110 тис. доларів - в Правекс-банку. Також Донець позичила своїй матері 250 тис. доларів.

У власності депутата перебуває 4 квартири площею 370,7 кв. м, 158,1 кв.м, 137 кв. м і 266,8 кв. м; 3 житлових будинки (405,4 кв. м, 51,2 кв. м і 377, 9 кв. м); 14 паркувальних місць, 3 земельних ділянки, а також нежитлові приміщення загальною площею 2,3 тис. кв. м.

Крім того, у депутата в декларації вказано 3 автомобілі: Porsche Cayenne (2006 рік випуску), Land Rover (2014 рік випуску) і Jaguar XF30 (2013 рік випуску). Також Донець задекларувала картини, бронзову статую собаки, меблі, колекцію кришталю французьких марок, тренажер, хутряні жилети і велику кількість прикрас із золотом.

Депутат є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Спектр-Б», «Кратос-Т», «Фактор-ТД», «Фортуна-Т», «Инаут», Art and Fashion, «Кіпер», «Реал Эстайт», «Каїра» і «Престиж інвест».

Депутат Дзензерський вказаний в декларації як особа, яка проживає спільно, але не перебуває у шлюбі з Донець. Крім позики від Донець він задекларував 135 тис. гривень зарплати і 4,1 млн гривень овердрафту від Приватбанку.

У власності депутата перебуває земельна ділянка площею 540 кв. м і житловий будинок площею 658,1 кв. м в Дніпрі. Також депутат орендує нежитлові приміщення (750 кв. м) у депутата від групи «Партія «Відродження» Валерія Писаренка.

Транспортних засобів у Дзензерського, згідно з декларацією, немає.

Як повідомлялось, на початку квітня Донець прийшла в сесійний зал з картатим аксесуаром від британського бренду Burberry. Його ціна 1 тис. 595 дол. (43 тис. 240 грн), але зараз в інтернеті його можна купити майже на 10 тис. грн дешевше.

Джерело: Українські новини