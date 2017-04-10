«Народний фронт» наполягає: звинувачення проти Мартиненка є надуманими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко

У «НФ» заявляють, що «справа Мартиненка» є політичною, НАБУ фальсифікувало звинувачення

Затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів. Про це повідомила прес-служба «Народного фронту».

«Так звану «справу Мартиненка» НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки. Проте жодних доказів проти нього так і не було знайдено», - йдеться в заяві «НФ».

«Одіозний суддя Солом’янского райсуду Києва Бобровник, який перебуває на гачку у НАБУ і прославився тим, що вживає алкоголь та бере хабарі прямо в своєму робочому кабінеті, дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, включаючи колишню дружину, з якою він розлучений багато років. Всі ці «маски-шоу» свідчать про суто піарний характер дій НАБУ і націленість на створення медійної картинки «бурхливої діяльності». Причому за допомогою корумпованих суддів. Саме у Бобровника НАБУ сподівається отримати санкцію на тримання Миколи Мартиненка під вартою», - переконані у «Народному фронті».

У «НФ» підкреслюють, що «Мартиненко своїми діями довів, що не боїться, він ніяк не міг перешкоджати слідству, ні від кого не ховався і знаходиться в Україні».

«Микола Мартиненко у своїх публічних заявах – в тому числі зверненнях до західних послів – попереджав про наміри керівників НАБУ під будь-яким приводом його затримати і наголошував, що всі звинувачення проти нього є надуманими», - нагадують у партії.

У «Народному фронті» переконані, що сьогодні керівники НАБУ використовують цю тему для переключення уваги з провалів у своїй роботі, «оскільки у суспільства до антикорупційного бюро накопичилось багато питань через неефективність та політичну вмотивованість».

«На свободі залишаються соратники Януковича, які розікрали державу. НАБУ відмовилось повертати гроші Януковича – з цього приводу наша фракція офіційно неодноразово зверталась до бюро. Замість цього НАБУ атакує політика з послідовно українською і антиросійською позицією. Керуючи парламентським комітетом з ПЕК, Микола Мартиненко відстоював диверсифікацію поставок російського газу і ядерного палива, відіграв вирішальну роль у тому, що Верховна Рада розірвала угоду з Росією про співпрацю в будівництві третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС», - обурюються в «НФ».

У політсилі ще раз підкреслюють, що Мартиненко нікуди не ховається і буде в суді доводити свою невинуватість і заангажованість НАБУ.

«Народний фронт» вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду, недопущення вибіркового правосуддя та виключення політичної мотивації в діяльності антикорупційних органів.

«Народний фронт» вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова повідомили про затримання Мартиненка. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.