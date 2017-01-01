В НАБУ підтвердили затримання Мартиненка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко

Мартиненка везуть в НАБУ для оголошення повідомлення про підозру

Колишнього народного депутата від «Народного фронту» Миколу Мартиненка затримали та везуть в приміщення Національного антикорупційного бюро для оголошення повідомлення про підозру. Про це повідомила речниця НАБУ Дарина Манжура в коментарі програмі «Схеми».

Затримання відбулось за адресою Кловський спуск 7а (Бізнес центр Карнегі), де розташовується офіс партії «Народний фронт» та приймальні народних депутатів цієї політсили, повідомляють журналісти програми з місця подій.

Раніше ЗМІ з посиланням на адвоката Мартиненка Ігоря Черезова повідомили про затримання Мартиненка.

Нагадаємо, 14 квітня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення в ухвалі суду про закриття провадження проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Натомість захист Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва.