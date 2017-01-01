Насалик запевняє, що енергосистема України може працювати без вугілля з ОРДЛО

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Об'єднана енергетична система України зразка квітня 2017 року і зразка 2016 року - це абсолютно різні енергосистеми, - очільник Міненерго

Енергетична система України готова реагувати на будь-які виклики, заявив сьогодні під час засідання кабміну міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Об'єднана енергетична система України зразка квітня 2017 року і зразка 2016 року - це абсолютно різні енергосистеми. На сьогоднішній день об'єднана енергетична система України має абсолютно інші функціональні технічні можливості і готова реагувати на будь-які стресові ситуації, які відбуваються в державі не з її волі, зокрема, по блокаді Донбасу», - сказав Насалик.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні під час засідання Кабміну попередив урядовців, що влітку ніхто з них ніде не відпочиватиме, а буде працювати. Він також пообіцяв, що сім'ї, які заощадили субсидію на газі або електриці для вироблення тепла, отримають до 700 грн компенсації готівкою в найближчі місяці. Він також анонсував докорінну реформу Кабміну та поділився враженнями від своєї поїздки в харківському метро