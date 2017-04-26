Насіров поскаржився, що в його дружини забрали всі гроші

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Роман Насіров

Насіров планує повернутися на роботу

Захист відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде просити Солом'янський районний суд Києва не продовжувати запобіжний захід для їхнього підзахисного.

Про це по повідомляє LB.ua.

Насіров заявив журналістам перед початком засідання суду, що тікати не планує і не планував. «Тому це затримання було незаконним. Ніяких підстав мене заарештовувати не було», - сказав він.

Також Насіров розповів, що після завершення справи планує повернутися до роботи на посаді голови ДФС і що йому поки що не повернули паспорти.

«Є рішення суду про те, щоб повернути частину майна, але його мені не повернули. Крім цього, я читав слова детективів, або прокурорів, вони сказали, що нічого повертати не планують. Як це? Тобто вони не планують виконувати рішення суду? У моєї дружини забрали всі засоби, а як жити? Вони забрали годинник, посвідчення. як це стосується справи?», - поскаржився він.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 квітня, у Солом'янському суді Києва розглянуть клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу Насірову.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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