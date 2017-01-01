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    Насіров прийшов до НАБУ на допит

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    Насіров розповів, що більшість паспортів у нього забрали під час обшуків

    Тимчасово усунутий з посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро України.

    Перед приміщенням НАБУ Насіров розповів журналістам, що абсолютну більшість паспортів у нього забрали під час обшуків, вони зараз у детективів.

    «Два закордонних, один внутрішній», – уточнив він.

    Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

    Читайте також статтю: «Проти Насірова відкрито ще одну справу»

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