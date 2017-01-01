Насіров прийшов до НАБУ на допит

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Насіров розповів, що більшість паспортів у нього забрали під час обшуків

Тимчасово усунутий з посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро України.

Перед приміщенням НАБУ Насіров розповів журналістам, що абсолютну більшість паспортів у нього забрали під час обшуків, вони зараз у детективів.

«Два закордонних, один внутрішній», – уточнив він.

Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

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