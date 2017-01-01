Насіров відмовився їхати до суду на оголошення ухвали про арешт

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Роман Насіров

На судове засідання Насірова не привезли

Солом'янський районний суд Києва почав оголошувати повний текст ухвали про обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 100 млн грн застави усунутому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Наразі слідчий суддя зачитує повний текст ухвали щодо запобіжного заходу Насірову, резулятивну частину було оголошено 7 березня.

На судове засідання Насірова не привезли.

Прокурор САП Роман Симків перед засіданням повідомив журналістам, що спочатку підозрюваний погодився, аби його доправили до суду. Однак пізніше відмовився від цього.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Апеляційний суд Києва призначив розгляд скарги на запобіжний захід Насірова на 13 березня.

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Джерело: УНН