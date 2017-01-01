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    Насіров: Вимога 2 мільярдів застави - це маразм

    • Сьогодні, 10:56
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Роман Насіров здивувався, звідки з'явилася така цифра

    Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров назвав маразмом вимогу 2 мільярдів гривень застави з боку звинувачення. Про це він заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

    «Вам будь-хто скаже, що це застава, яку ні теоретично, ні практично неможливо реалізувати. Вимога такої застави прокуратурою або НАБУ, в першу чергу, говорить про те, що ця вимога заангажована і її мета - зробити справу більш резонансною», - зазначив Насіров.

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    Коментуючи інформацію журналіста про те, що в НАБУ таку суму визначили, проаналізувавши доходи, закріплені в його декларації, а також доходи родичів, Насіров здивувався, звідки з'явилася така цифра.

    «Вони дійсно вам таке сказали? Тоді ви у них уточніть, як вони в моїй декларації нарахували таку суму. Я був би щасливий, якби у мене було стільки коштів і активів - на 2 мільярди гривень», - сказав він.

    За словами Насірова, НАБУ вже провело обшуки за адресами, які вказані в його декларації.

    «Вони навіть проводили обшуки у бабусі моєї дружини, яку я бачив кілька разів в житті. Проводили обшуки за іншими адресами, за деякими з яких я взагалі жодного разу в житті не був, а знав про їх існування тільки з реєстру, де вказані дані про отримані моєю дружиною у спадок частках у об'єктах нерухомості. Мені здається, такі дії свідчать про їхній непрофесіоналізм», - заявив він.

    Як повідомлялося, Насіров заявив, що не імітує хвороби, залишати межі України не збирається, а також готовий звернутися до суду, щоб довести безпідставність висунутих проти нього звинувачень.

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    Роман Насіров
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