  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд поновлює розгляд справи Насірова

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка
    Роман Насіров у залі суду
    Роман Насіров у залі суду

    Суд розглядатиме клопотання захисту Романа Насірова про відвід слідчого судді

    Солом’янський районний суд Києва о 10:30 розгляне клопотання захисту відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід слідчого судді Олександра Бобровника.

    Читайте також

    Як повідомлялося, клопотання розглядатиме суддя Букіна.

    Радіо Свобода веде пряму трансляцію з приміщення суду.

    Нагадаємо, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

    Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

    Читайте також
    суд корупція в Україні Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ