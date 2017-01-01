Суд поновлює розгляд справи Насірова

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Роман Насіров у залі суду

Суд розглядатиме клопотання захисту Романа Насірова про відвід слідчого судді

Солом’янський районний суд Києва о 10:30 розгляне клопотання захисту відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід слідчого судді Олександра Бобровника.

Як повідомлялося, клопотання розглядатиме суддя Букіна.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з приміщення суду.

Нагадаємо, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.