Опублікована відеозаява Насірова у суді: Я не симулюю
- Сьогодні, 07:36
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У Насірова був гіпертонічний криз
Голова державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що стан його здоров'я справді погіршився і він не симулює.
Таку заяву він зробив журналістам «Лівого берегу».
«По суті, у мене був гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан. На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені і, з огляду на те, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури, ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні воно (стан здоров'я, — ред) залишається досить слабким», — сказав він.
Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.
Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.
За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.
Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.
Джерело: Лівий берег