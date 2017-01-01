Опублікована відеозаява Насірова у суді: Я не симулюю

У Насірова був гіпертонічний криз

Голова державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що стан його здоров'я справді погіршився і він не симулює.

Таку заяву він зробив журналістам «Лівого берегу».

«По суті, у мене був гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан. На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені і, з огляду на те, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури, ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні воно (стан здоров'я, — ред) залишається досить слабким», — сказав він.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.