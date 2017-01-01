У суд до Насірова прибула бригада медиків

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Роман Насіров у суді

Медики стежитимуть за станом Насірова під час судового засідання

У понеділок, 6 березня, вранці до будівлі Солом'янського суду столиці приїхала бригада медиків.

Медичні працівники прибули, щоб стежити за здоров'ям відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Сьогодні о 9:30 має розпочатися чергове судове засідання у справі Насірова.

Як повідомлялося, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

Джерело: Еспресо ТВ