Насірова прооперували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Хірургічне втручання провели у українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ

Відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову сьогодні зробили операцію, яку днями відкладали через судове засідання.

Як повідомляє ТСН, хірургічне втручання провели у українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин Міністерства охорони здоров’я. Керував операцією директор медзакладу – професор Олександр Ларін.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

Усі подробиці скандальної справи Насірова читайте тут