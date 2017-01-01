НАТО планує інвестувати в оборону Латвії 71 млн євро
- Сьогодні, 02:51
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Кошти передбачені на покращення інфраструктури латвійської армії
До 2021 року НАТО планує інвестувати в латвійські оборонні проекти 71 млн євро. Про це йдеться у заяві Міноборони Латвії.
Ці гроші передбачено витратити на покращення інфраструктури Національних збройних сил та розміщення союзників.
Згідно з виданим в кінці лютого розпорядженням уряду Латвії, в 2017-2021 роках Міноборони зможе брати на себе довгострокові зобов'язання і укладати договори, залучаючи фінансування програми НАТО з інвестицій у безпеку в розмірі до 71 млн євро для іноземної фінансової допомоги і не більше 27 млн євро для сплати податків на національне фінансування та співфінансування проектів.
Фінансування програми НАТО з інвестицій у безпеку планується витратити на розвиток інфраструктури навчання і постачання.
На сьогодні одне з найбільш помітних вкладень НАТО в оборону Латвії — будівництво військового аеродрому «Лієлварде»: обсяг вкладених інвестицій альянсу досягає приблизно 33 млн євро.
«Главком» повідомляв, що на початку лютого до Латвії прибула перша партія американської військової техніки: танки M1 Abrams і бойові машини піхоти Bradley.
Джерело: Європейська правда