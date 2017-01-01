Навесні Україна може відновити експорт птиці в Ізраїль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українське птахівництво

Принаймні на такий розвиток подій сподівається профільний міністр

Українська продукція птахівництва може повернутися на ізраїльський ринок до кінця весни. Для цього наразі ведуться активні переговори між Держпродспоживслужбою України та Ізраїльською ветеринарною службою, повідомили у Мінсоцполітики.

«Для України відновлення експорту продукції птахівництва до Ізраїлю є принциповим питанням. Є технічні формальності, ведеться активна робота між нашими країнами. Сподіваюсь, дане питання матиме успішний результат», - заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

Водночас голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа додає, в Ізраїлі відбулись певні зміни в регулюванні, що спричинило зменшення попиту на українську продукцію за рахунок внутрішнього виробництва.

«На сьогодні ми перебуваємо у постійному діалозі із представниками ізраїльської ветеринарної служби. Найближчим часом планується візит наших ізраїльських колег до України для узгодження усіх питань», - зазначив Лапа.

Нагадаємо, у січні було відновлено експорт української птиці до ЄС.