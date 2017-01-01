НАЗК нарахувало в Україні понад 200 тисяч чиновників

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Кількість державних службовців в Україні буде ще уточнюватись

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко заявляє, що в Україні на державній службі працюють близько 200 тис. осіб.

«Загалом державних службовців 200 202 людини», - сказав Ващенко під час засідання колегії Нацагентства держслужби в четвер.

Він зазначив, що йдеться про реальну кількість держслужбовців, адже за розкладом держорганів загальна кількість посад держслужби становить близько 235 тис. осіб.

При цьому держслужбовців категорії «А» (вища категорія) в Україні 695 осіб, категорії «Б» – 55 тис. 087 осіб і категорії «В» – 144 тис. 420 осіб.

Він зазначив, що цю цифра може бути уточнено, оскільки недержавні органи подали звіти про кількість держслужбовців, а деякі не завершили реорганізацію своєї структури.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить поїздку Насірова на інавгурацію Трампа.