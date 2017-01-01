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НАЗК не коментує сумнівні виправлення у звітності окремих держслужбовців

НАЗК не змогло надати коментарі щодо фактів, викладених у статті про таємне рішення відомства, яке дозволило чиновникам переписувати свої фінансові звіти

Національне агентство із запобігання корупції приховує кількість чиновників, які бажають виправити свої декларації. Також НАЗК не коментує сумнівні виправлення у звітності окремих держслужбовців, яким дозволили відредагувати свою фінансову звітність.



«Главком» отримав лист-відповідь від Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) щодо надання дозволу обмеженій кількості чиновників внести правки у свої декларації.

Редакція запитувала у НАЗК коментарі щодо фактів викладених у статті «Главкому» про надання таємним рішенням Нацагентства 289 чиновникам різних рівнів права підправити декларації за 2015 рік. До цього переліку входять кілька народних депутатів, наприклад син президента Олексій Порошенко, співробітники Генеральної прокуратури, НАБУ, судді, представники влади у регіонах.

У Нацагентства редакція запитала інформацію про загальну кількість державних службовців, які в 2016 та у 2017 роках просили надати їм право виправити звітність. Річ у тім, що формальною підставою для цього стали технічні збої електронної системи у минулому році, через яку деякі службовці не змогли коректно заповнити та розмістити свої фінансово-майнові звіти. Кількість «жертв» технічного збою могла бути у рази більшою, ніж три сотні осіб, яким надали право на виправлення.

У своїй відповіді НАЗК проігнорувало прохання «Главкома» про оприлюднення загальної кількості осіб, які претендували на право внесення змін у 2016 році та 2017 році. Відомство повідомило лише кількість тих, хто просив про дозвіл на виправлення у період з 7 жовтня 2016 по 14 листопада 2016 року. Таких було 290 осіб.

Задля цього на початку грудня представники НАЗК змінили «Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державною реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». А саме: виключили вимогу, яка обмежувала час на виправлення декларації одним тижнем.

Замість цього у січні Агентство надало для виправлення декларацій період з 6 по 13 лютого 2017 року. Потім правки дозволили вносити до 19 лютого 2017 року.

З відповіді Нацагентства також стало відомо, що зараз «розглядається питання щодо надання можливості суб’єктам декларування, які звернулись відповідним запитом до 10 лютого 2017 року, подачі виправлених декларацій у зв’язку з виявленням неповних та неправильних відомостей в поданих ними деклараціях».

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Водночас, НАЗК не стало коментувати викладені у статті «Главкому» факти, які свідчать про те, що формування списку з трьох сотень чиновників, яким вже дозволили виправити декларації, могло мати штучні ознаки.

Річ у тім, що аналіз десятків виправлених декларацій, який зробив «Главком», дає привід сумніватись у «технічних збоях», через які деякі декларанти згодом захотіли виправити свої звіти. Адже важко уявити технічні проблеми, через які чиновники спочатку «не змогли», а тепер почали вносити у свої декларації за 2015 рік записане на їхніх батьків майно. Саме так, наприклад, зробив прокурор Військової прокуратури Західного регіону Богдан Черкес. А його колега – начальник відділу Генпрокуратури Анатолій Яковенко – взагалі вніс правки у декларацію після того, як про незадекларовані активи його родини дізналися ЗМІ.

Детальніше про те, як чиновники коректують свої декларації читайте тут: «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)».