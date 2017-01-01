Німеччина проінспектувала українські військові частини

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Українські військові

Інспекція проводилась протягом п’яти днів

Німеччина провела інспекцію українських військових частин на предмет дозволеної кількості озброєння і техніки 13-17 лютого. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

«У період з 13 по 17 лютого 2017 року інспекційна група ФРН у складі 9 людей проводила на території України інспекції оголошених місць відповідно до положень Договору про звичайні збройні сили в Європі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема були проінспектовані 10-а гірничо-штурмова бригада і 12-а окрема бригада армійської авіації з метою контролю за дотриманням Україною кількісних обмежень озброєння та військової техніки, що підпадають під дію Договору.

За результатами проведених верифікаційних заходів інспекційна група Німеччини підтвердила, що Україна в повному обсязі виконує зобов'язання за договором про звичайні збройні сили в Європі.

Також 20 лютого в Україну прибула багатонаціональна інспекційна група Данії для проведення інспекції оголошеного місця за вищевказаним договором.

До складу іноземної інспекційної групи ввійшли представники Німеччини, Франції та Чехії.

Як відомо, договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі вищими представниками урядів і міністрами закордонних справ 22 держав-учасниць Організації Північноатлантичного договору і тодішньої Організації Варшавського договору. Після розпаду СРСР та Чехословаччини кількість держав-учасниць Договору збільшилася до 30.

Нагадаємо, що міністерство оборони Німеччини має намір збільшити кількість військових в країні до 198 тисяч осіб.