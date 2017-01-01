Після затримання контрактника зі зброєю в Одесі, Збройні Сили влаштували перевірку військових частин

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ВМС Збройних Сил України проведе службове розслідування щодо свого військового, який намагався провезти зброю у Київ

Після затримання в Одесі військовослужбовця-контрактника, який збирався везти зброю в Київ для застосування на Майдані, командування Військово-морських сил ЗСУ провело перевірки у військових частинах.

Про це повідомляє прес-центр ВМС ЗС України у Facebook.

«У ВМС ЗС України у зв’язку з тим, що сталося, оперативно вжиті заходи щодо посилення контролю за зберіганням зброї, недопущення незаконного нею заволодіння. За наказом командувача ВМС ЗС України, у військових частинах вже вчора увечері і цієї ночі проведено додаткову перевірку наявності стрілецької зброї», - зазначають військові.

Крім того, призначено службове розслідування, покликане з’ясувати обставини, які сприяли скоєнню правопорушення.

Також ВМС ЗС України, які залишаються поза політикою, різко засуджують ганебний вчинок військовослужбовця.

«Подібне правопорушення у ВМС ЗС України є поодиноким фактом, але воно переконливо доводить неприпустимість поєднання виконання службових обов’язків з тими чи іншими політичними вподобаннями», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі слідчі військової прокуратури Південного регіону затримали військовослужбовця-контрактника, який збирався везти зброю в Київ для застосування на Майдані.