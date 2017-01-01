Німеччина пропонує провести засідання глав МЗС «нормандської четвірки»

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Точна дата зустрічі наразі не повідомляється

У Міністерстві закордонних справ України отримали пропозицію німецької сторони провести найближчим часом засідання «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі МЗС України.

«Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною і змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості», - додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що організація зустрічі глав МЗС «нормандського формату» на наступному тижні в Бонні зараз знаходиться в опрацюванні. Вчора голови МЗС РФ та Німеччини також обговорили реалізацію мінських домовленостей.