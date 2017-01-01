  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Німеччина пропонує провести засідання глав МЗС «нормандської четвірки»

    • Сьогодні, 21:33
    • Розсилка

    Точна дата зустрічі наразі не повідомляється

    У Міністерстві закордонних справ України отримали пропозицію німецької сторони провести найближчим часом засідання «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі МЗС України.

    Читайте також

    «Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною і змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості», - додали у відомстві.

    Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що організація зустрічі глав МЗС «нормандського формату» на наступному тижні в Бонні зараз знаходиться в опрацюванні. Вчора голови МЗС РФ та Німеччини також обговорили реалізацію мінських домовленостей.

    Читайте також
    Нормандська четвірка МЗС Німеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ