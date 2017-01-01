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    Німеччина виділить 4,5 млн євро на допомогу переселенцям на Харківщині

    • Сьогодні, 20:27
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    Ще 285 тис євро виділить Німецький Червоний Хрест

    Федеральний уряд Німеччини прийняв рішення щодо надання фінансового сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста для внутрішньо переміщених осіб в Україні до середини 2019 року. На відповідні потреби німецький уряд планує виділити 4,5 мільйона євро.

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    Про це йдеться в офіційному повідомленні посольства Німеччини в Києві.

    Німецький Червоний Хрест зі свого боку додатково робить власний внесок у розмірі 285 тисяч євро. За останні два роки Федеральний уряд уже надав допомогу особливо потребуючим групам населення в Харківській області підтримку в розмірі 2,6 млн. євро.

    Цільовою групою допомоги є найбільш постраждалі від конфлікту внутрішньо переміщені особи в Харківській області, здебільшого люди похилого віку, інваліди, одинокі матері/ батьки та багатодітні сім’ї. Загалом зазначеними заходами охоплені щонайменше 5000 чоловік. Після констатації їхньої потреби вони отримують допомогу у вигляді продовольчих і фармацевтичних ваучерів.

    Нагадаємо, що вчора в Німеччині також назвали «неприйнятним» рішення Росії визнати паспорти, видані сепаратистами у східних регіонах України. 

    «Визнання проїзних документів самопроголошених республік, так званих ЛНР та ДНР, підриває єдність України. Це безпосередньо суперечить усьому, що було узгоджено в Мінську, і тому неприйнятно», – сказав речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

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    Німеччина червоний хрест Харківщина гуманітарна допомога
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