Німеччина виділить 4,5 млн євро на допомогу переселенцям на Харківщині

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Ще 285 тис євро виділить Німецький Червоний Хрест

Федеральний уряд Німеччини прийняв рішення щодо надання фінансового сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста для внутрішньо переміщених осіб в Україні до середини 2019 року. На відповідні потреби німецький уряд планує виділити 4,5 мільйона євро.

Про це йдеться в офіційному повідомленні посольства Німеччини в Києві.

Німецький Червоний Хрест зі свого боку додатково робить власний внесок у розмірі 285 тисяч євро. За останні два роки Федеральний уряд уже надав допомогу особливо потребуючим групам населення в Харківській області підтримку в розмірі 2,6 млн. євро.

Цільовою групою допомоги є найбільш постраждалі від конфлікту внутрішньо переміщені особи в Харківській області, здебільшого люди похилого віку, інваліди, одинокі матері/ батьки та багатодітні сім’ї. Загалом зазначеними заходами охоплені щонайменше 5000 чоловік. Після констатації їхньої потреби вони отримують допомогу у вигляді продовольчих і фармацевтичних ваучерів.

Нагадаємо, що вчора в Німеччині також назвали «неприйнятним» рішення Росії визнати паспорти, видані сепаратистами у східних регіонах України.

«Визнання проїзних документів самопроголошених республік, так званих ЛНР та ДНР, підриває єдність України. Це безпосередньо суперечить усьому, що було узгоджено в Мінську, і тому неприйнятно», – сказав речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.