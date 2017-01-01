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    Новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти

    • Сьогодні, 18:14
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    Глуховеря – досить активний користувач російської соцмережі «Одноклассники»

    У мережі з’явилось фото нового очільника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховеря, на якій він – у спортивній кофті із написом «СССР».

    Волонтер Роман Сініцин наголошує, що новий керівник відомства, «який прийшов на зміну попередньому, котрий допустив ситуацію, коли поліція в тісній зв’язці з тітушнею побила участників та ветеранів АТО, що протестували проти ватного «безсмєртного полку» і радянської символіки в рядах участників «безсмєртного полка».

    Глуховеря – досить активний користувач російської соцмережі «Одноклассники». Там він входить у 9 групп, среди яких - «Рожденные в СССР». Він також виклав кілька фото, серед яких – світлини, зроблені на яхті.

    Як відомо, Глуховеря у 2014-му обіймав посаду в.о. начальника ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

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    Новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти
    Новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти
    Новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти
    Новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти

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