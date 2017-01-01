Сутички 8 і 9 травня: поліція відкрила вісім кримінальних справ

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Поліцейські забезпечують порядок у центрі Києва

У поліції кажуть, що в цілому заходи в державі проходили спокійно, вполовину менш активно, ніж у попередні роки

Загалом на території України 8 та 9 травня за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування відбулося понад 2 тисячі масових заходів. Участь у них взяли близько 700 тисяч громадян. Публічну безпеку та порядок під час вказаних заходів забезпечували понад 30 тисяч поліцейських та 3,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив на відомчій відеоселекторній нараді заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує прес-служба Нацполіції.

Фацевич наголосив, що значну роль в організації спостереження за розвитком подій, керування силами та засобами при ускладненні обстановки, фіксації правопорушень зіграло використання новітнього обладнання. Зокрема, правоохоронці використовували три спеціальних автомобілі візуального спостереження Ситуаційного центру Національної поліції та Національної гвардії, а також поліцейський гелікоптер.

«В цілому заходи в державі проходили спокійно, вполовину менш активно, ніж у попередні роки. Про це свідчить незначна кількість учасників акцій у більшості регіонів, набагато менше конфліктних ситуацій, і, в результаті, затриманих громадян, мінімальна кількість травмованих», – сказав Фацевич.

Він додав, що за різноманітні правопорушення до відділків поліції були запрошені 89 осіб. Крім того, поліцейськими у п’яти регіонах держави відкрито 8 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».