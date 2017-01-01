Поліцію Дніпропетровщини очолив Віталій Глуховеря
- Сьогодні, 17:05
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Глуховеря у 2014-му обіймав посаду в.о. начальника ГУ МВС України в Дніпропетровській області
Місто Дніпро з робочим візитом відвідав Сергій Князєв, голова Нацполіції України. Головний поліцейський України приїхав розібратися у ситуації, що сталася під час святкування Дня Перемоги, та визначити напрямки роботи.
Першою чергою Князєв повідомив про зняття Ігоря Репешка з посади начальника ГУ НП у Дніпропетровській області. На його місце Князєв представив Віталія Глуховерю, який у 2014-му обіймав посаду в.о. начальника ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Раніше Князєв призначив Володимира Богоноса виконувачем обов’язків керівника поліції у Дніпропетровській області з громадської безпеки.
Голова національної поліції України оголосив про початок службового розслідування у Дніпрі.
Як відомо, о 17-й годині у Дніпрі ветерани АТО оголосили про масовий збір проти «свавілля тітушні».
В Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.
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Джерело: УНН