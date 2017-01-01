Новий губернатор Одещини запевнив, що його призначення не є результатом домовленостей

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Голова Одеської ОДА Максим Степанов

Степано назвав декілька конспірологічних версій щодо його призначення губернатором Одещини

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв'ю «Главкому» заявив, що очолити Одеську область і зробити її успішною – його особиста амбіція.

«У президента є відповідальність за всю країну. У мене, в свою чергу, є особиста відповідальність за те, що відбувається в Одеській області. Тому що люди, які живуть на Одещині, не дуже сильно хочуть розбиратися в «хитросплетіннях» влади – хто кому підпорядковується і які повноваження у облради та обладміністрації. Для них ми всі – влада. Я розумію, що зараз несу повну відповідальність за Одеську область. Щоб поставити крапку на питаннях про конкурс і відкинути конспірологію: до певного часу ніхто не казав, що я є якимсь там фаворитом, а коли я виграв конкурс, одразу з’явилася велика кількість версій. Мені самому було цікаво слухати, яким чином і хто мене погоджував... Я виграв конкурс. Крапка. Всі інші версії – від лукавого», - розповів Степанов.

За його словами, закон про державну службу є недосконалим і потребує суттєвих змін.

«У мене особисто закон про державну службу викликає велику купу питань – я вважаю його не просто недосконалим, а таким, що потребує дуже суттєвих змін... Що ж до фаховості державної служби, то це інертний процес. Я маю на увазі, що ми не в змозі побачити недбайливого керівника та прогнозувати його дії заздалегідь. Причому не тільки керівника, а й підлеглих, яких набирають на середню та нижчу ланку служби за допомогою конкурсу. Якщо подивитися, в яких умовах працюють державні службовці, то, з одного боку це повністю скасовані привілеї та низька заробітна платня, з іншого – дуже багато речей, які суттєво обмежують особисте життя, починаючи від декларацій, закінчуючи увагою преси. Через все це люди неохоче йдуть на держслужбу – особливо молодь не розуміє, навіщо їй це. А тут ще додається конкурс…», - зазначив губернатор Одеської області.

Степанов запевнив, що його призначення не є результатом домовленостей.

«Ви скажіть, як вам потрібно. Якщо потрібно підтримувати конспірологію, то давайте будемо її підтримувати (сміється). Можете і далі фантазувати, хто і чому куди мене делегував. Правду я вам сказав: очолити Одеську область і зробити її успішною – моя особиста амбіція. Можете написати, як вам хочеться. Було дуже багато конспірологічних версій. Був Юрушев, був Коломойський, що ще було? Домовленість між Народним фронтом і БПП, що область віддали Народному фронту. Насправді, я є людиною з активною життєвою позицією і у мене велика купа знайомих. Дійсно з Юрушевим я давно знайомий, у мене з ним гарні стосунки і дійсно є спільний бізнес. До речі, я цього ніколи в житті не приховував. Чи означає це, що хтось матиме вплив на мене сьогодні? Ні. Мій розум та воля дають можливість казати «ні» будь-кому. І повністю відокремлювати будь-які особисті стосунки від роботи, якою я займаюсь сьогодні. Якщо комусь хочеться вірити в те, що я продукт домовленості, – хай вірять. Я не збираюсь витрачати свій час на те, щоб ходити і людям доводити, що це не так. Якщо вони хочуть жити в цьому мультику – хай живуть!», - заявив він.