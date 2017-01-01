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    Канада продовжить приймати мігрантів, які тікають з Америки

    • Сьогодні, 07:58
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    Джастін Трюдо
    Джастін Трюдо

    В січні цього року 452 людини попросили в Канаді притулок на американському кордоні

    Канада продовжить приймати нелегальних мігрантів, які переходять американо-канадський кордон після оприлюднення імміграційного указу президента США Дональда Трампа. Про це заявив канадський прем'єр Джастін Трюдо, повідомляє «Інтерфакс».

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    «Однією з причин того, що Канада залишається відкритою країною, є те, що канадці вірять в нашу імміграційну систему і недоторканність наших кордонів, в те, що ми допомагаємо людям, які шукають безпеки», - сказав в парламенті Трюдо.

    Він зазначив, що буде дотримуватися «балансу між жорсткістю системи і прийомом людей, які потребують допомоги» для забезпечення безпеки країни.

    Відомо, що потік біженців з США в Канаду помітно активізувався після імміграційного указу Дональда Трампа. Так, в січні 2017 року притулку в Канаді на канадсько-американському кордоні попросили 452 людини проти 137 в січні 2016 року.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні у Нью-Йорку невідомі повісили плакат з написом «Біженці, ласкаво просимо» на статуї Свободи в Нью-Йорку. Банер довжиною близько шести метрів провисів на стіні біля підніжжя статуї більше години. 

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    США Канада мігранти Джастін Трюдо
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