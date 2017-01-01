Суд Києва підготував залу для відеоконференц-зв’язку у справі Януковича

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Фото: humanrights.org.ua Віктор Янукович

Столичний Оболонський районний суд готовий до проведення відеоконференц-зв’язку у справі екс-президента

Оболонський районний суд Києва готовий до проведення відеоконференц-зв’язку у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича.

«Ми були готові заздалегідь, щойно справа надійшла у наше провадження. У нас найбільша зала, в якій відбувалося минуле судове засідання, обладнана відеоконференц-зв’язком, є технічне оснащення. Ми тільки посилювали доступ до мережі інтернет», – сказала прес-секретар суду Інна Свинаренко.

Вона пояснила, що Оболонський райсуд столиці написав листа до Державної судової адміністрації з проханням посилили якість надання послуг інтернету.

Нагадаємо, 4 травня розпочався судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Джерело: УНН