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    Суд Києва підготував залу для відеоконференц-зв’язку у справі Януковича

    • Сьогодні, 10:35
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    Віктор Янукович
    Фото: humanrights.org.ua
    Віктор Янукович

    Столичний Оболонський районний суд готовий до проведення відеоконференц-зв’язку у справі екс-президента

    Оболонський районний суд Києва готовий до проведення відеоконференц-зв’язку у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича.

    «Ми були готові заздалегідь, щойно справа надійшла у наше провадження. У нас найбільша зала, в якій відбувалося минуле судове засідання, обладнана відеоконференц-зв’язком, є технічне оснащення. Ми тільки посилювали доступ до мережі інтернет», – сказала прес-секретар суду Інна Свинаренко.

    Вона пояснила, що Оболонський райсуд столиці написав листа до Державної судової адміністрації з проханням посилили якість надання послуг інтернету.

    Нагадаємо, 4 травня розпочався судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

    Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

    Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

    Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

    Джерело: УНН

    Віктор Янукович суд інтернет
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