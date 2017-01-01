ОБСЄ: референдум у Туреччині не відповідав стандартам Ради Європи

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Фото @anadoluagency Голосування на референдумі

Організація заявила, що виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи

Референдум про розширення повноважень президента Туреччини було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок, заявили в ОБСЄ.

У той час як технічні аспекти референдуму були організовані добре, виборці не отримували неупередженої інформації про основні аспекти реформи, негативний ефект справило також обмеження основних свобод, ідеться в заяві експертів організації.

За останніми даними, перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримав 51% виборців, проти висловилося близько 49%.

«В цілому референдум не відповідав стандартам Ради Європи», – заявив Цезар Флорін Преда, який очолює делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи.

На думку представників ОБСЄ, референдум відбувався в політичному середовищі, де ущемлені фундаментальні свободи, необхідні для демократичного процесу.

«Наш моніторинг показав, що кампанія на підтримку відповіді «так» (за розширення повноважень президента) домінувала у ЗМІ, і це поряд з перешкодами роботі ЗМІ, арештами журналістів і закриттям видань обмежило доступ виборців до інших точок зору», – зазначили в організації.

Зокрема, за даними спостерігачів, губернатори провінцій використовували введений після путчу режим надзвичайного стану, щоб обмежити свободу зібрань і висловлення думок.

16 квітня в Туреччині відбувся референдум щодо змін конституції республіки. Більшість громадян схвалила розширення повноважень президента.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Джерело: BBC