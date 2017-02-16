Обстріл Авдіївки: під завалами будинку може перебувати жінка

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В поліції підтвердили загибель чоловіка в Авдіївці через обстріли терористів

Через обвал будинку, в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів Авдіївки, під завалами може перебувати жінка.

Про це заявила прес-секретар Нацполіції у Донецькій області Наталія Шиман.

«Вчора знову бойовики обстріляли Авдіївку, декілька центральних вулиць. У кілька багатоповерхівок були прямі включення, в результаті загинув чоловік 1973 року народження. Окрім того, під завлами, можливо, опинилась жінка, її доля поки невідома», - сказала Шиман.

Також, речниця Нацполіції розповіла, що через обстріл бойовиків було поранено двох мирних мешканців.

«Один отримав осколкове поранення на громадській зупинці, інший опіки у себе вдома від вибуху снаряду було пошкоджено систему опалювання», - додала Шиман.

Як уже повідомлялося, 16 лютого терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, в результаті чого загинула людина.