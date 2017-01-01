Обстріл Красногорівки: з’явились фото руйнувань житлового сектору

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Фото: Natalya Shiman / Facebook Руйнування у Красногорівці

На фото видно зруйнований гараж, вибиті шибки разом із рамами, пробиті дахи

Поліція Донецької області опублікувала фотографії руйнувань житлового сектору Красногорівки, які були спричинені внаслідок обстрілів незаконними військовими формуваннями ОРДО вранці 28 травня.

Як повідомила представниця Національної поліції Донецької області Наталя Шиман на своїй сторінці у Facebook, задокументовано 14 фактів прямих влучень у будинки громадян.

Поліція взяла під охорону пошкоджені від обстрілу школу і лікарню. Мар’їнське відділення поліції переведене на посилений варіант несення служби, в місті працюють додаткові сили поліції.

За даними поліції, бойовики можуть невдовзі повторити обстріл.

«Поліція має інформацію про те, що бойовики планують повторити обстріл після 13-14 години. Мета - залякування місцевого населення, дестабілізація ситуації в місті. Наразі в Красногорівку для надання допомоги населенню, організації охорони громадського порядку та охорони пошкодженої лікарні зі школою прибули підрозділи поліції Волновахи та Великої Новосілки», - зазначив очільник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців.