Обстріли Авдіївки: загинули вісім мирних жителів

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Руйнування в Авдіївці

Місія ОБСЄ нарахувала 38 жертв обстрілів, з них 8 з летальними наслідками

Під час обстрілів у Авдіївці Донецької області загинули 8 мирних жителів. Про це під час прес-конференції заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Понад 40% обстрілів припадає саме на використання систем залпового вогню «Град». Використання цих систем призводить до жертв серед мирного населення. Ми зафіксували 38 жертв, серед яких 8 з летальними наслідками», - заявив Хуг.

Він зазначив, що в місії неодноразово попереджали про можливість ескалації, оскільки сторони протистояння знаходяться на малій відстані одна від одної.

Нагадаємо, 9 лютого бойовики нанесли черговий удар по «старій» частині Авдіївки, внаслідок чого осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження.