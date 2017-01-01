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    Обстріли Авдіївки: загинули вісім мирних жителів

    • Сьогодні, 13:32
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    Руйнування в Авдіївці
    Руйнування в Авдіївці

    Місія ОБСЄ нарахувала 38 жертв обстрілів, з них 8 з летальними наслідками

    Під час обстрілів у Авдіївці Донецької області загинули 8 мирних жителів. Про це під час прес-конференції заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

    «Понад 40% обстрілів припадає саме на використання систем залпового вогню «Град». Використання цих систем призводить до жертв серед мирного населення. Ми зафіксували 38 жертв, серед яких 8 з летальними наслідками», - заявив Хуг.

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    Він зазначив, що в місії неодноразово попереджали про можливість ескалації, оскільки сторони протистояння знаходяться на малій відстані одна від одної.

    Нагадаємо, 9 лютого бойовики нанесли черговий удар по «старій» частині Авдіївки, внаслідок чого осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження.

    Джерело: Укрінформ
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