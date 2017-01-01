Одеса 2 травня: обстановка спокійна, у жінки вилучили «георгіївську стрічку»

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Фото Нацполіції

З жінкою було проведено роз’яснювальну роботу, стрічку вилучено

Обстановка в Одесі спокійна, поліція зафіксувала лише один випадок носіння громадянкою «георгіївської стрічки».

Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігор Бабич, повідомляє прес-служба поліції.

За його словами, з жінкою було проведено роз’яснювальну роботу, стрічку вилучено.

Бабич зазначив, що найбільше громадян на Куликовому полі правоохоронці очікують ближче до обіду. Всі локації перекриті нарядами поліції та Нацгвардії.

Громадяни можуть вільно потрапити на територію Куликового поля через аркові металошукачі. При цьому правоохоронці оглядають речі відвідувачів, а при необхідності – проводять поверхневий огляд і самих відвідувачів.

Поліція нагадує, що до місця проведення масових заходів на Куликовому полі заборонено проносити вогнепальну чи холодну зброю, вибухівку та інші предмети, що можуть бути використані для вчинення терористичного акту чи завдання тілесних ушкоджень іншим особам.

Разом з тим «Автомайдан-Одеса» повідомляє, що його активісти організували блокпост на трасі Одеса – Київ і не пустять до міста сепаратистів.

Про те, що до Одеси їдуть сепаратисти автоколоною, повідомили в націоналістичній організації С14, де також намагалися зустріти в аеропорту міста нардепа Вадима Новинського, але той начебто скасував рейс.

Як відомо, сьогодні СБУ проводить обшуки в квартирах одеських любителів «русского міра».

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановані поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів узгодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.