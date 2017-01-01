Окупанти хочуть продати кримський завод шампанських вин

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Завод шампанських вин «Новий Світ»

Аксьонов стверджує, що надходить багато пропозицій від іноземних інвесторів про придбання 100 відсотків акцій заводу

Призначений Кремлем глава «уряду» окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про намір виставити на продаж «націоналізований» завод шампанських вин «Новий Світ». За його словами, офіційно торги повинні розпочатися влітку.

«На сьогоднішній день надходить багато пропозицій від іноземних інвесторів про придбання 100 відсотків акцій заводу. При цьому люди готові зберегти всю структуру й особливості заводу», – йдеться у повідомленні Аксьонова 11 квітня в Фейсбуці.

Він стверджує, що «Новий Світ» виробляє 1,5 мільйона пляшок на рік. «До майбутнього договору купівлі-продажу будуть внесені зобов'язання щодо збереження колективу, інвестування та збільшення виробництва підприємства», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві закордонних справ України поки не коментували заяву Аксьонова. Керівництво відтвореного на материковій частині України державного підприємства «Новий Світ» теж не коментує заяву про намір продати завод в Криму.

Раніше повідомлялося, що в Італії на винній виставці Vanitaly презентували кримські вина на російському стенді. Однак поліція заарештували партію вина з анексованого Криму.

Підконтрольний Москві уряд Криму ухвалив рішення про приватизацію одного з найстаріших виноробних підприємств регіону – «Заводу шампанських вин «Новий Світ», повідомили в березні 2017 року російські ЗМІ. За інформацією видання, підприємство може бути включене в найближчий план приватизації 2017-2018 років.