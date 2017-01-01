Окупанти кажуть, що діяльність Меджлісу відновлювати не будуть

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Вивіска Меджлісу кримськотатарського народу

Представник «уряду» Криму Заур Смірнов заявив, що окупаційна адміністрація не буде піддаватися на зовнішній тиск

Рішення про заборону діяльності в Криму Меджлісу кримськотатарського народу скасовуватися не буде, заявив «глава комітету у справах міжнаціональних відносин» окупаційного уряду Криму Заур Смірнов.

«Меджліс заборонений через екстремістську діяльність, тому рішення суду переглядатися не буде. Зворотного ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які зайняли ворожу позицію щодо кримчан», - сказав Смірнов.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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Джерело: Цензор.НЕТ