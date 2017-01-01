Окупанти присудили «кримському диверсанту» Сулейманову ще місяць за гратами

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Радіо Свобода Редван Сулейманов

У Криму «суд» продовжив арешт Сулейманову до 28 лютого

В окупованому Криму фігуранта «справи кримських диверсантів» Редвана Сулейманова залишили під арештом до 28 лютого.

Про це в Фейсбуці повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк.

«Фігуранту справи «кримських диверсантів» Редвану Сулейманову продовжили арешт до 28 лютого. Засідання пройшло вчора в Київському районному суді Сімферополя, замість Еміля Курбединова був присутній адвокат за призначенням», - написав він.

За словами журналіста, 25 січня Київський районний суд відмовився продовжити запобіжний захід Сулейманову, оскільки підсудність справи належить до компетенції Верховного суду Криму. Слідство має подати туди заяву про продовження арешту за сім днів до закінчення строку 30 січня.

«Тобто вони вже в той час запізнилися на два дні. Фактично у слідства залишалася єдина можливість законно тримати Сулейманова під арештом - оскаржити рішення Київського суду і домогтися його скасування. Щоб адвокат Сулейманова не заважав цьому, Курбединова арештували на 10 днів. І відразу ж Київський суд продовжив арешт Сулейманову в місяць», - зазначив Наумлюк.

Нагадаємо, 12 серпня 2016 російське ТБ показало допит одного з нібито «диверсантів», які готували вибухи в окупованому Криму. На відео чоловік, представлений як Редван Сулейманов, повідомив, що за завданням співробітників української розвідки готував вибухи на автовокзалі і в аеропорту кримської столиці.

Влада України заперечує звинувачення Москви й називає їх «провокацією» російських спецслужб.