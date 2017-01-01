ФСБ виведе адвоката Полозова зі справи Ільмі Умерова, - адвокат Фейгін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Фейгін

Сьогодні стане відомо, чи залишать Полозова у справі в статусі адвоката Умерова, чи зроблять свідком

Адвокат Марк Фейгін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що затримання і фактичне викрадення ФСБешниками в окупованому Криму Миколи Полозова є спробою вивести захисника зі справи Ільмі Умерова.

«Я з ним спілкувався. Він розповів, що ФСБ знімали спробу допиту на відеокамеру. На мій погляд процесуально вони свою задачу виконали. Так, дійсно, він нічого не підписав, нічого не зробив, мовчав. Але їх і це влаштовує. Я думаю, вони представлять цей «допит» своїм протоколом і приєднають до нього відео. Ціль – це саме допит, аби вивести його зі справи як захисника Умерова. Хоча навіть рішення Апеляційного суду про його примусовий допит ще немає, є тільки рішення суду першої інстанції», - повідомив Фейгін.

Він також підтвердив, що також займався справою Умерова, але працює над справою українського журналіста Романа Сущенка, якого росіяни незаконно ув’язнили.

«Якби все у Москві відбувалося – це один варіант. А справа Умерова у Криму. Літати до Криму з Москви не так просто. Поки там є місцеві адвокати Еміль Курбедінов і Заїр Смедляєв, вони з цією ситуацією справляються. Хоча, звичайно, допомога московського адвоката була б зовсім не зайвою, хоча б для публічності», - пояснив адвокат.

Фейгін повідомив, що саме сьогодні стане відомо, чи Полозова залишать у справі в статусі адвоката, чи зроблять свідком, що унеможливить, відповідно до КПК, його роботу як адвоката у цій справі.

«Так, Ільмі Умеров казав мені, мовляв, Марк, увійди у справу. Я підтверджую, що можу увійти, але щоб при цьому не постраждала справа Сущенка, бо не можна розпорошуватися: де Крим, а де Москва», - додав адвокат.

Захисник також заперечує, що може опинитися у подібній ситуації, якщо Кремль захоче перевести його зі статусу адвоката в статус свідка у справі Сущенка.

«Ні, виключено. Справа у Москві, це не справа в Криму», - зазначив Фейгін.

Нагадаємо, вчора кримський суд заарештував адвоката Курбедінова.

Раніше Полозов заявив, що його викрали в окупованому Криму.