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    Олланд закликав французів голосувати за Макрона

    • Сьогодні, 03:04
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    Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня

    Президент Франції Франсуа Олланд закликав французів голосувати на користь центриста Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Потрібно взяти виборчий бюлетень, той, що за Макрона, і вважати його таким, що не допустить (в країні – ред.) ультраправих», – сказав Олланд.

    Посилаючись на антиєвропейську позицію Ле Пен, він також підкреслив, що вибір Макрона – борг французів як перед Францією, так і перед Європою.

    «Наслідки можуть бути серйозними, якщо Франція відвернеться від Європи. Вибір французького народу – це вибір не тільки для Франції, але й для Європейського союзу», – зазначив Олланд.

    Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.

    Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті. 

    Читайте також статтю: «Між грипом та холерою». Який вибір робитиме Франція 7 травня

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