Олланд закликав французів голосувати за Макрона

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Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня

Президент Франції Франсуа Олланд закликав французів голосувати на користь центриста Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

«Потрібно взяти виборчий бюлетень, той, що за Макрона, і вважати його таким, що не допустить (в країні – ред.) ультраправих», – сказав Олланд.

Посилаючись на антиєвропейську позицію Ле Пен, він також підкреслив, що вибір Макрона – борг французів як перед Францією, так і перед Європою.

«Наслідки можуть бути серйозними, якщо Франція відвернеться від Європи. Вибір французького народу – це вибір не тільки для Франції, але й для Європейського союзу», – зазначив Олланд.

Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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