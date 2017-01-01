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    Омелян озвучив шокуючу цифру аварійних мостів в Україні

    • Сьогодні, 03:42
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    4 тисячі мостів в Україні потребують негайного ремонту

    З існуючих в Україні 17 тисяч мостів більше половини — близько 9 тисяч перебувають в аварійному стані.

    Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    «З існуючих в Україні 17 тисяч мостів близько 9 тисяч знаходяться в аварійному стані, а 4 тисячі потребують негайного ремонту. В цьому році ми зможемо відремонтувати тільки 80 мостів», — зазначив міністр.

    За його словами, що таким чином впроваджується програма по відновленню українських мостів. Також планується побудувати нові мости.

    «У цьому році ми переходимо до спорудження нових мостів. В першу чергу це стосується міста Миколаїв», — сказав Омелян.

    Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. 

    Детальніше читайте: Дмитро Беспалов: Перед обвалом китайці запропонували свій проект будівництва Шулявського моста

    Джерело: УНІАН

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