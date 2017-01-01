Омелян озвучив шокуючу цифру аварійних мостів в Україні

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4 тисячі мостів в Україні потребують негайного ремонту

З існуючих в Україні 17 тисяч мостів більше половини — близько 9 тисяч перебувають в аварійному стані.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«З існуючих в Україні 17 тисяч мостів близько 9 тисяч знаходяться в аварійному стані, а 4 тисячі потребують негайного ремонту. В цьому році ми зможемо відремонтувати тільки 80 мостів», — зазначив міністр.

За його словами, що таким чином впроваджується програма по відновленню українських мостів. Також планується побудувати нові мости.

«У цьому році ми переходимо до спорудження нових мостів. В першу чергу це стосується міста Миколаїв», — сказав Омелян.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

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Джерело: УНІАН